مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وحكومة اليابان يقدمان معدات طبية لمستشفى المقاصد في القدس الشرقية

وطن: سلّم كل من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وحكومة اليابان الإمدادات والمعدات الطبية الضرورية والأساسية التي يحتاج إليها مستشفى المقاصد في القدس الشرقية بشكل ملموس بقيمة حوالي 909,090 دولاراً ضمن إطار رزمة المنح اليابانية للشعب الفلسطيني للعام 2020، من خلال حفل صغير في مستشفى المقاصد في القدس الشرقية.

حضر الحفل كل من السفير الياباني للشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين السيد ماغوشي ماسايوكي ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في القدس السيد توكوميتسو كوباياشي ومدير عام مستشفى المقاصد الدكتور عدنان فرهود.

وعمل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع طوال فترة المشروع على شراء وتسليم 35 نوعاً مختلفاً من الأدوية الأساسية و68 جهازاً طبياً استهلاكياً، نيابة عن حكومة اليابان لصالح مستشفى المقاصد التي تعتبر المقدم الرئيسي للرعاية الصحية في القدس الشرقية، حيث تستقبل المرضى من أنحاء القدس والضفة الغربية، بالإضافة إلى قطاع غزة.

في هذا السياق أعرب السفير ماغوشي ماسايوكي عن عميق امتنانه لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على جهودهم في استكمال هذا المشروع الحيوي. وصرح خلال الحفل أنه "وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، لكل فرد الحق في مستوى معيشي ملائم لصحة ورفاهية الأسرة ، وأؤمن أن هذا لن يكون ممكنًا دون الوصول الموثوق إلى الإمدادات الطبية المطلوبة بشكل عاجل. وعلى الرغم من الوضع الصعب الذي يواجهه العالم بأسره بسبب تفشي فيروس كورونا، من المهم ألا نفقد الأمل وأن نعمل معًا للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية الحالية. لذلك ، تظل حكومة اليابان ملتزمة بدعم نظام الرعاية الصحية لضمان كرامة الشعب الفلسطيني".

وقد تم تسليم المعدات الطبية في وقت حرج تواجه فيه مستشفى المقاصد أزمة مالية تجعلها غير قادرة على تغطية التكاليف التشغيلية وتلبية الاحتياجات العاجلة للمرضى. حيث سيساهم هذا المشروع في تحسين قدرة المستشفى على تقديم خدمات الرعاية الصحية لحوالي 1350 مريض (بينهم 50% على الأقل من الإناث) ممن يسعون للحصول على العلاج في مستشفى المقاصد، من خلال توفير الأدوية الضرورية والمستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى.

في السياق نفسه، علق مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في فلسطين السيد توكوميتسو كوباياشي قائلاً: "يسعدنا أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع استطاع من خلال المنحة اليابانية توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لتمكين مستشفى المقاصد والعاملين الصحيين من الاستعداد والشعور بنوع من الأمان لاستقبال المرضى. وأضاف "إننا أيضاً على ثقة أن هذه المساعدة ستعمل على دعم الاحتياجات العاجلة لإدارة المستشفى مما ينعكس بشكل فعال على احتياجات المرضى في ظل الظروف الصعبة، وخاصة جائحة كورونا.

ويبقى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على استعداد تام لتقديم المزيد من الدعم لليابان في فلسطين من أجل دعم الجهود المثمرة المبذولة في الاستجابة للاحتياجات العاجلة في نظام الرعاية الصحية الفلسطيني".