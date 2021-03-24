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بعد فرز 97% من الأصوات: معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 6 والموحدة 5

24.03.2021 07:45 PM
بعد فرز 97% من الأصوات: معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 6 والموحدة 5

وطن: أظهرت النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات الكنيست الـ24 بعد فرز 97% من الأصوات، حصول المعسكر الداعم لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو على 59 مقعدا، بينما المعسكر المناوئ لنتنياهو حصل 56 مقعدا، وحصلت المشتركة 6 مقاعد، بينما الموحدة حصلت على 5 مقاعد.

ووصلت قوة معسكر نتنياهو عند 59 مقعدا مع انضمام "يمينا" إليه في تشكيل حكومة مقبلة، فيما المعسكر المناوئ لنتنياهو توقف عند 56 مقعدا، دون القائمة الموحدة التي حصلت على 5 مقاعد.

وبحسب النتائج المرحلية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، حصل حزب الليكود على 30 مقعدا، "يش عتيد" 18 مقعدا، شاس 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، "كاحول لافان" 8 مقاعد، حزب العمل 7 مقاعد، "يمينا" 7 مقاعد، "يسرائيل بيتنو" 6 مقاعد، المشتركة 6 مقاعد، "الصهيونية الدينية" 6 مقاعد، "تكفا حداشا" 6 مقاعد، "ميرتس" 5 مقاعد والقائمة الموحدة 5 مقاعد.

وجرى فرز أكثر من 3.86 مليون من الأصوات الحقيقة من أصل 4.42 مليون من أصحاب حق الاقتراع الذين شاركوا بالانتخابات، علما بأن النسبة العامة للمشاركة بالانتخابات بلغت 67.2%، فيما تشير التقديرات غير الرسمية أن نسبة التصويت في المجتمع العربي بلغت 53%.

وفيما يخص القوائم العربية، وبعد فرز 97% من الأصوات، حصلت المشتركة بشكل مرحلي على 193,497من الأصوات التي تشكل 5.01% من مجمل الأصوات، بينما القائمة الموحدة حصلت على 155,279 من الأصوات وما نسبته 4.03% من الأصوات.

وتقدر لجنة الانتخابات المركزية أن عملية الفرز بما في ذلك فرز المغلفات المزدوجة ستنتهي بحلول يوم الجمعة المقبل.

عرب 48

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