إصابة شابين برصاص الاحتلال الحي في بيرنبالا شمال غرب القدس

وطن: أصيب شابان بالرصاص الحي، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيرنبالا شمال غرب القدس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب شابين من قرية الجيب، أثناء عملهما في ورشة دهان مركبات في بيرنبالا المجاورة، واستولت على مركبتهما ونقلتهما عبر مركبة اسعاف إسرائيلية.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزين عسكرين عند "جسر قلنديا" ومدخل بير نبالا، المؤديين إلى نحو 10 قرى وبلدات في المنطقة، ما أدى إلى احتجاز مئات المركبات، واندلاع مواجهات قرب بيرنبالا.