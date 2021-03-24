المملكة المتحدة تتبرع بـ 12.6 مليون جنيه إسترليني إضافية للأونروا

وطن: أعلنت المملكة المتحدة اليوم عن تقديم تبرعاً اضافياً بقيمة 12.6 مليون جنيه إسترليني لصالح الأونروا، وبذلك يصل اجمالي الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة للوكالة خلال السنة المالية (نيسان 2020 - آذار 2021) الى 63.6 مليون جنيه إسترليني.

وتعتبر المملكة المتحدة واحدة من أكبر الجهات المانحة للأونروا خلال الفترة الماضية وستواصل دعم الوكالة في توفير التعليم والخدمات الصحية والغذاء الطارئ للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان.

وبهذا الصدد، قال القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول: "يسعدني أن المملكة المتحدة قادرة على توفير هذا التمويل الإضافي للأونروا لتسهيل عمل الوكالة الحيوي مع اللاجئين الفلسطينيين. ضمنت المملكة المتحدة - من خلال عمل الأونروا - حصول آلاف اللاجئين الفلسطينيين على التعليم والرعاية الصحية والإمدادات الغذائية الطارئة، وخاصة ابان تصدى المنطقة لجائحة كورونا".