شركة حضارة تفتح السرعة لجميع المشتركين الحاليين مجانًا وتطلق حملة " السرعة مــاكـــــــــــــس"

وطن: أعلنت شركة حضارة للاستثمار التكنولوجي وهي إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية اليوم عن رفع سرعات مشتركيها ضمن حملتها الجديدة " السرعة ماكـــس " .

وأوضح السيد "يوسف الخطيب" مدير دائرة التسويق في حضارة "أن حملة "السرعة ماكــــس" ستكون في مصلحة جميع المشتركين الحاليين لتطابق السرعة من حضارة مع سرعة خط النت من بالتل، وللمشتركين الجدد الذين يرغبون بالاشتراك مع حضارة والاستفادة من السرعات العالية، حيث قمنا بفتح السرعات لجميع المشتركين تقديرًا لهم للتمتع بسرعات أعلى قادرة على تلبية احتياجاتهم المتجددة، خاصة بعد تأثر قطاع التعليم بشكل مباشر بأزمة كورونا؛ إذ انتقلت عملية التعليم والتعلم لتكون عن بعد باستخدام التعليم الإلكتروني وبوساطة الإنترنت ووسائل التكنولوجيا المتعددة، بالإضافة إلى تضاعف تحميل واستخدام الكثير من البرامج والتطبيقات التعليمية والترفيهية، وغيرها من الاستخدامات التي تتطلب سرعات انترنت عالية.

مضيفًا أن الرفع سيكون مفتوحًا لجميع السرعات وتلقائي لجميع المشتركين، كما سيتمتع المشترك بالسرعة الجديدة بنفس السعر الحالي ونفس خصائص الحزم الحالية من حيث حجم التحميل، فما على المشترك إلا أن يقوم بطلب رفع السرعة من بالتل ليحصل في المقابل على نفس السرعة من حضارة.

و أكد "الخطيب" على أهمية المشتركين الحاليين لشركة حضارة قائلًا "مشتركينا غاليين عيلنا، وفي حضارة نسعى لتقديم أفضل العروض بأفضل الأسعار وأجود الخدمات لهم، بالإضافة إلى فريق دعم فني معد ومدرب يلبي حاجاتهم ويحقق توقعاتهم".

و الجدير ذكره أن الاشتراك بالحملة والاستفادة من رفع السرعة سيكون تلقائي من قبل شركة حضارة حيث لا يتطلب من المشترك التواصل مع الشركة أو زيارة أحد معارض حضارة الرئيسية أو موزعيها المعتمدين في الضفة الغربية، و للمزيد من التفاصيل عن الحملة يمكن زيارة موقع حضارة الإلكتروني على الرابط (https://www.hadara.ps/campaigns ).