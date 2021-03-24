مجلس القضاء الأعلى يعلق العمل بالتعاميم المتعلقة برسوم السندات العدلية، وأبو شرار يرفض التعليق لـوطن

وطن: قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، تعليق العمل بالتعاميم السابقة المتعلقة برسوم السندات العدلية المُنظّمة لدى كاتب العدل المشار إليها في اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009، بشأن تنظيم السندات العدلية.

وجاء هذا القرار المؤقت لحين بتّ المحكمة الدستورية، بالطلب التفسيري المقدم إلى المحكمة الدستورية من دولة رئيس الوزراء بواسطة وزير العدل، بخصوص طلب تفسير المادة 42 من قانون رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والتي صدرت بموجبها اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين.

واتصلت وطن، برئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، للتعليق على هذا القرار خاصة أنه يأتي في ظل الاحتجاجات التي تخوضها نقابة المحامين رفضا للقرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي، إلا أن أبو شرار رفض التعليق.

واتصلت وطن، بالناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم للحصول على رد منه، لكنه لم يجيب على الهاتف.

كما اتصلت وطن، بنقيب المحامين جواد عبيدات للحصول على رد منه على قرار مجلس القضاء الأعلى، لكنه لم يجيب على الهاتف أيضا.

ولقي القرار رفضا من قبل المحامين الذين اعتبروه عقابا لهم، جراء الاحتجاجات التي تخوضها نقابة المحامين رفضا للقرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي، خاصة القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية.

وكتب القاضي المحال للتقاعد، د.أحمد الأشقر على صفحته في "فيسبوك": الحكومة تقدم طلب تفسير دستوري لمعاقبة نقابة المحامين على مواقفها ضد القرارات بقانون الماسة باستقلال القضاء.. ومجلس القضاء غير الشرعي يوقف نفاذ تعميم سريان نظام السندات العدلية تناغماً مع الحكومة وعقاباً لجموع المحامين.. وطبعاً اذا تم تقديم طعن دستوري ضد الحكومة فإن مجلس القضاء لن يوقف نفاذ أنظمة الحكومة!!! .. هذا تزاوج غير شرعي بين القضاء والحكومة وبما يؤكد صحة موقف نقابة المحامين من أن القضاء لم يعد مستقلاً".

فيما كتب المحامي أنس الكسواني على صفحته في "فيسبوك": "حرام الي بصير بمهنة المحاماة في البلد، الكل يتقاذف المحامين مثل الطابة،، ارحموا المحامين والمهنة، يا جماعة اتركوا المحامين بحالهم".

وقد أصدر الرئيس بتاريخ (11/1/2021) ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي، الأول يتعلق بتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني انشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.

وعلى إثر هذه القرارات بقوانين، خاضت نقابة المحامين فعاليات احتجاجية رافضة لها، وطالبت بالرجوع عنها لأنها تمس استقلالية القضاء، كما أصدرت الأحزاب والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بيانات رافضة لتلك القرارات بقوانين وطالبت بالرجوع عنها.