نقابة الأطباء: الحكومة طعنت كل الاتفاقيات.. ووقف العمل الأحد

وطن: أعلنت نقابة الأطباء عن وقف العمل بشكل كامل في كافة مرافق وزارة الصحة، مع عدم التواجه يوم الأحد المقبل، وأن يكون دوام يوم غد الخميس للمناوبين فقط في المستشفيات مع توقف كامل للعمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومباني وزارة الصحة.

وقالت النقابة، اليوم الأربعاء، في بيان لها: "وثقنا في الحكومة التي طعنت وتجاهلت كل الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعت بين النقابة وبينها".

وأوضحت النقابة:" لقد توافقنا قبل عام ووقعنا مع الحكومة اتفاقا كان من المفروض أن ينفذ قبل عدة أشهر ولكن لم ينفذ، عدنا وتوافقنا قبل أسبوعين لتنفيذ الاتفاقية على قسيمة هذا الشهر ولكن لا عهد لمن امتهن سياسة المماطلة".

وتابعت النقابة: "كان هناك اجتماع للمرة الأخيرة من أجل التأكيد على التنفيذ حيث ثبت لنا دون أدنى شك ما تقوم به هذه الحكومة من مراوغة وتتنصل من كل اتفاق".

وأكدت نقابة الأطباء "سنقوم بفتح أبواب بيوتنا لتقديم كل ما يمكن تقديمه من خدمات طبية مجانا لجميع المواطنين، ونحمل الحكومة المسؤولية أمام الشعب ولتضع خططها التي تراها مناسبة لعلاج المرضى داخل مراكزها".