23 وفاة و2032 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 23 وفاة و2032 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1665 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزيرة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8 ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 162، جنين 282، الخليل 387، قلقيلية 65، سلفيت 42، نابلس 231، ضواحي القدس 53، أريحا والأغوار 17، طوباس 28، بيت لحم 96، رام الله والبيرة 155، قطاع غزة 514".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 111، جنين 177، الخليل 437، قلقيلية 52، سلفيت 65، نابلس 82، ضواحي القدس 86، أريحا والأغوار 11، طوباس 61، بيت لحم 161، رام الله والبيرة 273، قطاع غزة 149".

وتم تسجيل 21 حالة وفاة في الضفة الغربية: "الخليل 4، بيت لحم 2، جنين 3، رام الله والبيرة 4، طوباس 1، طولكرم 2، قلقيلية 3، نابلس 2"، إضافة إلى حالتي وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 206 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 58 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.