إغلاق محافظة جنين لمدة 3 أيام باستثناء القطاع الصحي والصيدليات والمخابز والخدمات الرئيسية

وطن: أصدر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب قرارا بإغلاق المحافظة لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت المحافظة في بيان لها، الأربعاء، أنه "بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في محافظة جنين وارتفاع عدد الوفيات خلال ال24 ساعة الماضية وتخطي عدد حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا حاجز الألفي إصابة، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا بموجب حالة الطوارىء واستنادا إلى مقررات مجلس الوزراء بتفويض المحافظين بمواجهة تفشي الجائحة وبناء على توصيات لجنة الطوارئ المركزية في المحافظة ، فقد تقرر إغلاق شامل لكافة مناحي الحياة في محافظة جنين لمدة ثلاثة أيام تبدأ من صباح يوم غد الخميس الموافق 2021/3/25 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 2021/3/28 بحيث يشمل الإغلاق كل القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية والمحلات التجارية وحركة المواصلات باستثناء القطاع الصحي والمخابز والصيدليات والخدمات الرئيسية في البلديات".

وأضاف البيان: على الهيئات المحلية في كافة تجمعات المحافظة اتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار الإغلاق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وأوضحت المحافظة أن الأجهزة الأمنية ستقوم بالتشدد في تطبيق قرار الإغلاق الشامل وفض أي تجمعات أو مناسبات تنظم تحت أي مسمى باستخدام القوة، وسيعرض المخالفين لقرار الإغلاق وحظر التجمعات أنفسهم للمساءلة القانونية.

وقد سلجت المحافظة 5 وفيات و 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم.