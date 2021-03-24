غزة: تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" و514 إصابة جديدة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة، صباح اليوم الأربعاء، عن "تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا و514 إصابة جديدة داخل القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبيّنت الوزارة في تقريرها اليومي، أنّ "الإصابات الجديدة جرى تسجيلها بعد فحص 2689 عينة مخبريّة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مُعلنةً "تعافي 149 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا".

ولفتت الوزارة إلى أنّ "الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 60294 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة بلغ 3806 حالة، وإجمالي المتعافين بلغ 55897 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 591 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 153 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة بلغ 89 حالة".

وبشأن التطعيمات، أشارت الوزارة إلى أنّ "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 81600 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 13733 شخص".