الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت قيادات وكوادر في حركة حماس

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت (22) مواطنًا من رام الله والبيرة، وجنين، وطوباس، والخليل، وبيت لحم.

ومن بين المعتقلين قيادات وكوادر في حركة حماس وأسرى سابقون أبرزهم الشيخ جمال الطويل الذي أفرج عنه مؤخرًا، وباجس نخله، كما وتركزت الاعتقالات في جنين وبلداتها حيث طالت (11) مواطنًا، وفي محافظة رام الله، حيث تم اعتقال 7 مواطنين في مخيم الجلزون.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن الطويل قبل أقل من أسبوعين، بعد عام في الاعتقال الإداري.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حماس باجس نخله (57 عامًا)، بعد اقتحام منزله بمخيم الجلزون شمالي رام الله، كما اعتقلت نجله معروف (30 عاما).

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إياد محمود صافي، والمحامي أواب أحمد مبارك، وعبد العزيز الخطيب، والأسير المحرر ماهر دلايشة ومحمد ساهر دبور، خلال اقتحام قوة كبيرة لمخيم الجلزون.

وشهد المخيم مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان، تخللها إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والاعتداء على المواطنين وتفتيش المنازل.