الصحة: الوضع الوبائي حرج و206 مصابين بفيروس كورونا في أقسام العناية المكثفة

وطن: قال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة إن الوضع الوبائي في فلسطين لا يزال خطيراً، مبيناً أن 206 مصابين بفيروس كورونا يعالجون داخل أقسام العناية المكثفة في الضفة الغربية، و58 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضاف الشخرة خلال حديث إذاعي، صباح اليوم الأربعاء، أن هذا الرقم لأعداد المصابين في غرفة العناية المكثفة يسجل لأول مرة في فلسطين منذ بداية الجائحة، فيما وصلت نسبة إيجابية فحوصات فيروس كورونا ما بين 16-22%، وكانت في الأسابيع الماضية ما بين من 20- 30%.

وأشار إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات لا تزال مرتفعة، حيث تبلغ في بعض المستشفيات ومراكز علاج كورونا 100%.

وتابع أن هناك إقبالاً لافتاً من قبل المواطنين لتلقي لقاح كورونا، مطالباً من الجمهور الالتزام بالتسجيل عبر المنصة الالكترونية.