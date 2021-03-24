مصطفى البرغوثي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تظهر هيمنة اليمين العنصري المتطرف

وطن: قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن نتائج الإنتخابات الإسرائيلية أظهرت هيمنة كاملة لليمين العنصري المتطرف ومناصري نظام الأبرتهايد المفروض ضد الشعب الفلسطيني.

و قال البرغوثي إن أنصار العنصرية موجودون في معسكر نتنياهو وفي المعسكر المعارض لنتنياهو مثل ساعر وليبرمان ونفتالي بينت وهم جميعا معادون للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف البرغوثي قائلاً إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية تظهر انعدام أي فرص لمفاوضات مجدية مع الحكومة الإسرائيلية القادمة، وأننا لسنا في مرحلة حل مع الحركة الصهيونية بل في مرحلة نضال و كفاح، و كل ذلك يؤكد أن التخلص من الاحتلال ونظام الابرتهايد العنصري مرتبط بتبني استراتيجية وطنية بديلة لتغيير ميزان القوى.