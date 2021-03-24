الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من مخيم الجلزون

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 7 مواطنين من مخيم الجلزون شمال محافظة رام الله والبيرة، وداهمت كافة أحياءه، واعتدت على عدد كبير من المنازل.

والمعتقلون هم الأسير المحرر الشيخ باجس نخلة 57 عاما ونجله الأسير المحرر معروف باجس نخلة 31 عاما، والأسير المحرر إياد محمود صافي 49 عاما، والشاب المحامي أواب أحمد مبارك 28 عاما، والشاب عبد العزيز محيي الدين الخطيب 20 عاما، والأسير المحرر ماهر أيوب دلايشة 46 عاما الذي تم الاعتداء عليه قبل اعتقاله، والشاب محمد ساهر دبور 21 عاما.

جاء ذلك بعد مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة، فيما اعتدى على عدد من المواطنين بالضرب، وحطموا خلالها العديد من المنازل والأبواب.

واحتجزت قوات الاحتلال مركبة الطبيب أحمد دلايشة خلال اعتقال شقيقه ماهر، واعتلت أسطح عدد من المنازل بعد اندلاع مواجهات مع الشبان في الحارات التي تم اقتحامها.