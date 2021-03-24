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إقتصاد وأعمال
جيش الاحتلال يقصف عدة مواقع للمقاومة في غزة
كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون و746 ألف وفاة و124 مليونا و807 آلاف إصابة
الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من مخيم الجلزون
حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة
أسعار صرف العملات
نتائج العينات الانتخابية الإسرائيلية: المشتركة 8 - 9 مقاعد والموحدة 0 .. ومعسكر نتنياهو 61 مقعدا
وزيرة الصحة: نسعى لتطعيم ثلثي المواطنين للوصول للمناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا
بالتزامن مع جولة انتخابية لنتنياهو في بئر السبع.. الاحتلال يزعم: إطلاق صاروخ من غزة باتجاه المدينة
هيئة الأسرى لـوطن: البطاقة الذكية التي سيتم من خلالها صرف رواتب الأسرى ستكون خاصة بالبريد وليست مرتبطة بحساب بنكي للأسير
جامعة بيرزيت لوطن: التعليم الالكتروني لا يقتصر على معلم وطلبة خلف الأجهزة.. وعلى وزارة التعليم أن تدرك أهمية البدء بإنشاء مدرسة افتراضية فلسطينية تقدم تعليما جيدا
مركز حملة لـ"وطن": النسخة الخامسة من منتدى فلسطين للنشاط الرقمي ستضم أكثر من 80 متحدثا حول العالم لمشاركة خبراتهم بمواضيع الحقوق الرقمية
مخيم الفوار يناشد الحكومة عبر وطن لدفع فاتورة الكهرباء المتراكمة على المخيم وحل مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر
الاعلان عن تخفيض اسعار خط " النفاذ " للانترنت في فلسطين
بودكاست "خرّاف".. مدونات صوتية تهدف لخلق مساحة من الإبداع، والتعبير عن مواضيع متنوعة ومختلفة
مصطفى البرغوثي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تظهر هيمنة اليمين العنصري المتطرف
موجز اخبار الساعة الثامنة من وطن
قوات الاحتلال تعتقل شابين في بيت لحم
الانتخابات الاسرائيلية: اليمين في الصدارة دون حسم
بايدن يطلب من الكونغرس حظر الأسلحة الهجومية بعد حادثة "كولورادو"
فايزر تعلن بدء التجارب البشرية لـ"أقراص كورونا"
أسعار صرف العملات
24.03.2021
07:07 AM
وطن
: جاءت اسعار العملات لليوم الاربعاء كما يأتي:
الدولار:3.29
الدينار:4.64
اليورو:3.90
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