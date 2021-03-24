وطن الأخبار إقتصاد وأعمال

أسعار صرف العملات

24.03.2021 07:07 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار العملات لليوم الاربعاء كما يأتي:

الدولار:3.29
الدينار:4.64
اليورو:3.90

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير