نتائج العينات الانتخابية الإسرائيلية: المشتركة 8 - 9 مقاعد والموحدة 0 .. ومعسكر نتنياهو 61 مقعدا

وطن: أظهرت نتائج العينات الانتخابية التي أجرتها القنوات الإسرائيليّة، والتي تُعبّر عن النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ24، تصدر حزب الليكود ووصول معسكر اليمين إلى 61 مقعدًا، وسط تصاعد فرص بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة مقبلة، في حين تراوحت قوة القائمة المشتركة بين 8 - 9 مقاعد، كما بيّنت نتائج العينات فشل القائمة العربية الموحدة في تجاوز نسبة الحسم.

نتائج العينات التلفزيونية الإسرائيلية:

يشار إلى أن هذه النتائج ليست نهائية، غير أنها تعكس النتائج الأولية عبر استطلاع العينات الانتخابية ميدانيًا من أمام صناديق الاقتراع من الأشخاص الذين قاموا بالتصويت حتى الساعة الثامنة مساءً.

ووفقًا لهذه النتائج، فإن نتنياهو سيتمكن من تشكيل حكومة، حيث تجاوز معسكره عتبة الـ61 مقعدا بمشاركة "يمينا" برئاسة، نفتالي بينيت.

بينما جاءت المعسكرات على النحو الآتي:



(عرب 48)