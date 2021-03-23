وزيرة الصحة: نسعى لتطعيم ثلثي المواطنين للوصول للمناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا

وطن: قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن حملة التطعيم المجتمعية تهدف لتطعيم (60٪-70٪) من المواطنين من أجل الوصول للمناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماعها بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء، بحضور القنصل البريطاني العام فيليب هول، عبر "الفيديو كونفرنس".

واستعرضت الوزيرة الحالة الوبائية في فلسطين منذ بدء الجائحة، والخطوات التي اتخذت للسيطرة عليها والحد من انتشار الفيروس، من حيث الإجراءات الوقائية، وفتح مراكز وأقسام علاج "كوفيد-19"، وزيادة عدد الفحوصات اليومية وعدد الكادر العامل في القطاع الصحي.

وناقش الاجتماع ملف التطعيم، حيث بدأت الأحد الماضي حملة التطعيم المجتمعية، بعد وصول (61440) جرعة من لقاح "كوفيد-19"، عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية. واستعرضت الوزيرة خطة التطعيم المجتمعية المكونة من 4 مراحل، والجهود المبذولة للحصول على اللقاح.

وأضافت الكيلة "لدينا عقود مع عدد من الشركات المصنعة للقاح، ونبذل أقصى جهد للحصول على كميات كافية منه في أقرب وقت".

وطالبت المملكة المتحدة بضرورة دعم فلسطين من أجل الحصول على اللقاحات بأسرع وقت ممكن، وضرورة توزيعه بشكل عادل بين جميع الدول. وعبرت عن شكرها للمملكة المتحدة على جهودها في دعم فلسطين للتصدي لجائحة كورونا.

من جهته، أشاد كليفرلي بجهود دولة فلسطين في مواجهة الجائحة وسعيها لتوفير اللقاح لتطعيم مواطنيها. وأكد دعم المملكة المتحدة لجهود توفير اللقاح وأحقية وصول اللقاحات للجميع بشكل عادل.