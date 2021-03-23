انتخابات الكنيست | نسبة التصويت العامة 51.5% وفي البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل 32%

وطن: وصلت نسبة التصويت في انتخابات الكنيست الـ24، إلى 51.5% حتّى الساعة السادسة، من مساء اليوم الثلاثاء، وهي أقل بـ4.8% مقارنة بالانتخابات الأخيرة، وهي الأدنى منذ عام 2009، في حين وصل عدد الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم، إلى 3,384,482 حتّى الساعة ذاتها، بينما تجاوزت نسبة التصويت في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل 32%.

وصباح اليوم، فتحت صناديق الاقتراع في 144 بلدة فلسطينية في الداخل المحتل، وسط تقييدات على فتح الصناديق وعملية التصويت والتواجد بتخوم صناديق الاقتراع بسبب جائحة كورونا. ومنذ أن فتحت صناديق الاقتراع، شهدت البلدات الفلسطينية في الداخل والمدن الساحلية والمختلطة حضورا كبيرا لنشطاء القائمة المشتركة والقائمة الموحدة.

وأكدت القائمة المشتركة أن "المعطيات التي جمعها قسم المعلومات في المقرّ الانتخابي للقائمة المشتركة، دلّت على وجود فجوة بين نسبة التصويت في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل ونسبتها العامّة، حيث وصلت نسبة التصويت في البلدات الفلسطينية في الداخل حتّى الساعة 12:00 بالمعدّل إلى 12.5% بينما وصلت النسبة العامّة 25.4%".

وشددت القائمة في بيان لها، على أنّ "المهمة الآن هي العمل على تقليص هذه الفجوة من أجل زيادة تمثيل القائمة المشتركة بأكثر من 10 أعضاء، الأمر الذي سيمنع تشكيل حكومة يمينيّة متطرّفة".

(عرب 48)