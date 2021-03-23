بالتزامن مع جولة انتخابية لنتنياهو في بئر السبع.. الاحتلال يزعم: إطلاق صاروخ من غزة باتجاه المدينة

وطن: زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بغزة، سقطت في منطقة مفتوحة قرب مدينة بئر السبع.

وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن القذيفة سقطت قرب مدينة بئر السبع، وذلك بالتزامن مع جولة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في المناطق الجنوبية من الاراضي المحتلة عام 1948، لحث أنصار الليكود على التوجه لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.

وقال جيش الاحتلال في بيان صدر عنه إنه قبل قليل تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو الجنوب حيث تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة فقط.

وأشارت القناة العامة العبرية ("كان 11") إلى أن دولة الاحتلال تتعرض لأول مرة لإطلاق قذائف المقاومة في غزة خلال يوم الانتخابات العامة الإسرائيلية.