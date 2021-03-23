وزارة الصحة: إعطاء لقاح "استرازينيكا" جاء بعد ثبوت فعاليته

وطن: قال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة ياسر بوزية، إنه جرى أمس الاثنين، إعطاء لقاح "أسترازينيكا" للمواطنين، وذلك بعد أن أظهرت الدراسات التي أعدتها منظمة الصحة العالمية ومؤسسة الدواء الأوروبية بأنه فعال وآمن، والفائدة المرجوة منه أكثر من الأعراض الجانبية التي قد تكون مرتبطة معه.

وأضاف بوزية أنه على الفور بدأنا باستخدام الطعم بعد تلك التوصيات، لافتًا الى أن تلك المؤسستين اجتمعتا الأسبوع الفائت على مدار أربعة أيام، لتؤكدا نجاعة هذا الطعم، وأن عدد المطعمين بلقاح كورونا وصل تسعة عشر ألفا، بينهم ستة ألاف وثمانمائة في الضفة، واثنا عشر ألفا ومئتان في قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة قد تسلمت الأربعاء الماضي 38 ألف جرعة من لقاح "فايزر"، و24 ألف لقاح "استرازنيكا". فيما جرى تخزين اللقاح الأخير لحين صدور إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية.

وقال بوزية إن منظمة الصحة أكدت أنه تم استخدام ما يزيد عن 270 مليون جرعة من "استرازينيكا"، منها 20 مليون جرعة في الاتحاد الأوروبي لوحده، وهو ما يؤكد أن اللقاح فعال ويمكن استعماله.

وأوضح بوزية أنه يتم اعطاء الطعومات في المديريات أو الصحة بناء على الطعم المتوفر عندها، سواء "فايزر"، و"استرازينيكا"، مشددًا على أنه وبمجرد فتح العبوة الخاصة باللقاح فإنه من الضروري أن تعطى للناس خلال ساعتين حتى لا تتلف، خاصة وأن الطعومات قليلة.

وعن الطعومات التي ستأتي خلال الأيام القادمة، قال بوزية إنه تم التعاقد مع العديد من الشركات إضافة لمؤسسة كوفاكس، ووعدنا بأن تصل كميات نهاية الشهر الجاري، والشهر المقبل، مشددًا على أن موضوع عدد الجرعات التي ستصل قابلة للتغير نتيجة مدى امكانية الشركات على التوريد، ومدى توفرها في السوق العالمية، إضافة للحصول على الرزمات الخاصة في التصدير من الدول والاستيراد من الاسرائيليين.

وكان بوزية صرح في حديث سابق لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم، أن مئة ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا من جمهورية الصين ستصل خلال الأسبوع القادم.

وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، الأحد الفائت، باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، انطلاق حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ستكون على أربع مراحل، المرحلة الأولى: الطواقم الطبية والصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، وكبار السن فوق الـ 75 عاما، ومرضى الكلى والسرطان، وذوو الأسرى. والمرحلة الثاني: الكوادر الصحية في وكالة "الأونروا"، وكبار السن فوق 65 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة، والكوادر الأمنية على حواجز المحبة، وكوادر المحافظات والبلديات والمجالس القروية، ورجال الدين، واستكمال تطعيم منتسبي الأجهزة الأمنية.

فيما تكون المرحلة الثالثة: لـلمواطنين فوق 50 عاما، وطواقم الوزارات والمديريات وجهاز القضاء والمحاكم، والكوادر التعليمية والإدارية في وزارة التربية والتعليم والمدارس الأهلية والخاصة، والصحفيين في وسائل الاعلام. والمرحلة الرابعة: لكافة الفئات غير المستهدفة في المراحل الأولى ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة.