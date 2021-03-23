حال قطاع النقل العام في فلسطين

كتب: عبد الله الحلو

(رئيس نقابة أصحاب شركات الحافلات في فلسطين)

قطاع النقل العام في فلسطين فيه نحو 12500 مركبة، ما بين حافلة ومكتب تكسي وسرفيس، يعتاش من هذه المركبات أكثر من 20 ألف عائلة، يصل مجموع أفراد هذه العائلات إلى أكثر من مئة ألف فرد فقدوا مصدر رزقهم.. فماذا ستقدم لهم الحكومة لمواصلة العيش بكرامة!

"ماذا بعد الإغلاق والتوقف عن العمل".. يتساءل العاملون في قطاع النقل العام وأصحاب مكاتب التكسي وشركات الحافلات... ماذا بعد وقف كامل للعمل ما بين المحافظات منذ بداية عام 2021، وتخفيض عدد الركاب للمركبات العاملة داخل المحافظة في ظل تعطل المدارس والجامعات وتوقف الحياة المعتادة، وما تبعه من إغلاق شامل منذ خمسة عشر يوما.. لا نعلم إلى متى قد يمتد! الأمر الذي كبّد قطاعات النقل العام والعاملين فيها خسارة عالية تُضاف لخسائر العام الماضي.

والأسئلة التي تطرح نفسها الآن؛ هل ستقوم الحكومة بجباية المستحقّات المالية على هذا القطاع للعام الحالي برغم أنه لا يعمل (؟) هل ستقوم بجباية الضرائب ورسوم الترخيص (؟) ألا يجدر بالحكومة أن تبادر وتعلن عن إعفائه منها قبل التحرّك وقرع الأبواب (؟) ماذا عن التأمين لهذا العام (؟)

لقد حصلنا على خصم 15% عن العام الماضي وهذا غير كافٍ، وكانت حجتهم بأن شركات التأمين أيضا تخسر، لكن النتائج المالية لشركات التامين لعام 2020 كانت أفضل من عام 2019، وحققت نمو أرباح 7%، وهذا أمر طبيعي في ظل توقف حركة المركبات على الشارع.. وبالتالي انخفاض معدلات الحوادث والتعويضات.

ونوجّه أسئلة أيضاً سلطة النقد.. ماذا عن أقساط المركبات للبنوك واّلية جدولتها وقيمة الفوائد المترتبة على هذه الأقساط (؟) خصوصا وأن معظم القطاعات تخسر، باستثناء قطاع البنوك الذي تزداد أربحاه على حساب القطاعات الخاسرة، أين دور الحكومة في ذلك.. أليس دورها تنظيم العلاقة ما بين القطاعات العاملة في هذا الوطن!

وبالنسبة لوزارة الصحة.. ماذا عن تطعيم السائقين الذين يتبدّل في مركباتهم عشرات المواطنين يومياً.. مما يوجب حصولهم على الطعومات حفاظا على حياتهم وحياة المواطن.

أما بالنسبة لدعم عمال قطاع النقل العام من صندوق "وقفة عز"، أؤكد بأنه لم يكن لهم أي جزء من الحصة فيه على الإطلاق، ولم يحسبوا ضمن قوائم المتضررين، وتم اعتبارهم مستثمرين أصحاب مركبات! ومركباتهم لا تعمل وبقرار من الحكومة، بينما المساعدات فقد تم توزيعها على من أرادو هم توزيعها عليهم .

والمعضلة الأهم والتي يبدو أنه لا أفق لحلها، ومستمرة منذ ما قبل الجائحة؛ هي عمل المركبات الخاصة بشكل غير قانوني، إذ أصبحت هذه المركبات توازي في عددها مركبات قطاع النقل العام، وهذا تقصير من جميع الجهات المختصة بمعالجة هذه الظاهرة غير القانونية والقضاء عليها، بعدما أصبحت المركبات الخاصة تعمل كبديل عن مركبات النقل العام. وما ساعد في انتشار هذه الظاهرة قرار الحكومه توقيف قطاع النقل العام عن العمل، إذ أن المركبة العمومية يمكن تمييزها بسهولة في ظل إجراءات الإغلاق، ويتم مخالفتها (بفخر!) على الحواجز. أما المركبات الخصوصية فلا أحد يحاسبها، فأصبحنا نشعر كأن هناك مخططا يتم لاعتمادها مركبات عمومية.. ومنحها رخص تشغيل! وهذا تحايل على حل المشكلة، فالعاجز عن تنفيذ القانون يستسهل الحلول الالتفافية، بشرعنة ما هو غير شرعي، وإيقاف الشرعي في البيت، ما سيؤدي تدريجياً لدمار قطاع النقل العام، واعتماد سوق سوداء لتجارة رخص العمومي، ولا شك أن هناك منتفعين من هذه القرارات، ينتظرون دورهم لإنفاذ مصالحهم الشخصية.

أما فيما يخص رسوم المجمعات، فقد قامت وزارة المواصلات وفي ظل أزمة كورونا، بربط ترخيص كل مركبات النقل العام والحافلات بكتاب التزام من المجمعات، وبالتالي أُرغمت جميع المركبات العمومية بالخضوع للبلديات التي هي أصلا مقصّرة في توفير مجمعات مركبات النقل العام في معظم المحافظات، وألزمتهم بالدفع للبلديات رغم تقصيرها، وزادت عليهم من أعباء التكلفة التشغيلية، ولذلك نطالب بإعفاء كامل لسنة 2021 من رسوم المجمعات لعدم انتظام العمل.

وعليه، فإننا في اللجنه العليا لقطاع النقل في فلسطين الحافلات ، نطالب وزارة الحكم المحلي بإصدار قرار يعفي من دفع الرسوم لهذه المجمعات، في المناطق التي تتواجد فيها بعض المجمعات للتخفيف من الصعوبات التي تواجه هذا القطاع.

ويجب ألّا ننسى بأن هذا القطاع هو قطاع خدماتي، وأساس الترخيص فيه معتمد على تقديم الخدمة، وفي حال التوقف عن تقديمها يتم إلغاء الترخيص، وفي ظل هذه الظروف، فالعمل أو توقّف العمل، كلاهما مُر، والخسارة محققة في كل الحالات، ونحن نقوم مقام الحكومة في هذه الخدمات، وبذلك على الحكومة أن تخصص دعما ماليا لكل العاملين في هذا القطاع، يأخذ بالحسبان عدد المركبات، وبتخصيص مبلغ مالي لكل مركبة عمومية أو حافلة، كل حسب نسبة ضرره.