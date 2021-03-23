تخفيض الاعتقال الإداري بحق الأسير الطفل "أمل عرابي نخلة" إلى 4 أشهر

رام الله-وطن: أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في "عوفر"، قراراً بتخفيض مدّة الاعتقال الإداري للطفل المعتقل أمل نخلة (17 عاماً) من 6 إلى 4 أشهر.

جاء ذلك بعد تقديم محامي مؤسسة "الضمير" للاستئناف، بداية الشهر الماضي، على قرار تثبيت أمر الاعتقال الاداري لنخلة على كامل المّدة، وأصدر قاضي الاحتلال أمس الإثنين، القرار بتقصير المدّة إلى 4 أشهر لأسباب تتعلق بوضعه الصحيّ.

وكانت محكمة "عوفر" العسكرية للاحتلال، قد ثبتت بتاريخ 25/01/2021، وبعد أربعة أيام من اعتقاله، أمر الاعتقال الإداري 6 أشهر، بحق أمل.

واعتقلت قوات الاحتلال قد اقتحمت، الطفل أمل، بعد اقتحام بيت عائلة الزميل معمر عرابي في مدينة رام الله، بتاريخ 21/01/2021، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، قبل أن تقوم باقتياد ابنه الأصغر أمل، مكبّل اليدين، وذلك بعد نحو 40 يوماً من الإفراج عنه.

يُشار إلى أن الأسير أمل عرابي، أسير محرر، قامت قوات الاحتلال باعتقاله، بداية شهر نوفمبر/تشرين ثاني العام الفائت، ثم أصدرت محكمة الاستئناف العسكريّة في "عوفر" قراراً بالإفراج عنه نظراً لوضعه الصحي وصغر سنّه، بعد حوالي 40 يوماً من الاعتقال والتوقيف، وإثر حملة واسعة من التضامن قامت بها مؤسسات حقوقية وإنسانية.

وأمل، هو الشقيق الأصغر للأسير أسامة، المعتقل منذ شهر يناير/كانون ثاني 2020، والذي يقضي حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 شهراً.

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