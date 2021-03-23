وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 20 حالة وفاة و2259 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8 ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 169، الخليل 394، جنين 257، قلقيلية 76، نابلس 287، بيت لحم 114، سلفيت 44، طوباس 31، رام الله والبيرة 197، ضواحي القدس 36، أريحا والأغوار 13"، قطاع غزة 450، مدينة القدس 191.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 106، الخليل 504، جنين 115، قلقيلية 84، نابلس 316، بيت لحم 121، سلفيت 50، طوباس 37، رام الله والبيرة 181، ضواحي القدس 49، أريحا والأغوار 41"، قطاع غزة 106، مدينة القدس 486.

وتم تسجيل 19 حالة وفاة في الضفة الغربية: " الخليل 4، قلقيلية 2، جنين 2، نابلس 3، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 3، ضواحي القدس 1"، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 205 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 58 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.