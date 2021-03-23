الصحة: 100 ألف جرعة من اللقاحات الصينية ستصلنا دفعة واحدة خلال أيام

وطن:كشف مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة الفلسطينية ياسر بوزية، أنّ جمهورية الصين الشعبيّة سترسل 100 ألف جرعة من اللقاحات الصينية في شحنة واحدة نهاية هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع القادم، بعد تأخرها لأسباب إدارية، وفق قوله.

وأكَّد بوزية خلال تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء، أنّ "المنحنى الوبائي ما زال في تصاعد في كافة المحافظات الشماليّة والجنوبيّة".

ولفت إلى أنّ "الوضع في المحافظات الجنوبيّة خطير، حيث تزداد الإصابات بشكلٍ كبير عمّا كانت عليه قبل أسابيع".

وأشار إلى أنّ "نسبة اشغال الأسرة في بعض المستشفيات بلغت أكثر من 100% في المحافظات الشماليّة، والأرقام الموجودة تؤكّد أنّ المنحنى الوبائي في تصاعد خطير داخل كل المحافظات".

وبشأن التطعيمات، بيّن بوزية أنّه "تم تطعيم حتى اللحظة 19 ألف شخص في المحافظات الشماليّة والجنوبيّة وهذا العدد ضئيل جدًا"، مؤكداً أنّ "اللقاحات الصينيّة قد تصل خلال بداية الأسبوع القادم بعد أن تأخّرت بسبب بعض الإجراءات الإداريّة".

وفي ختام حديثه، قال بوزية: "للأسف الشديد العديد من الشركات حتى شركة كوفاكس لم تفي بوعودها وايصال المطاعيم للدول".