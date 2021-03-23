10 قتلى بإطلاق نار جماعي في ولاية كولورادو الأمريكية

وطن:قالت الشرطة يوم الاثنين، إن 10 أشخاص من بينهم ضابط شرطة قتلوا في اطلاق نار جماعي في متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية.

وبحسب "شينخوا"، قالت ماريس هيرولد، رئيسة شرطة بولدر، إن الضابط إريك تالي (51 عاما) الذي قتل بموقع الحادث كان من أوائل المستجيبين له.

وقال كيري ياماغوتشي، قائد شرطة بولدر، في وقت سابق في مؤتمر صحفي، إن شخصا معنيا رهن الاحتجاز ولا يوجد تهديد عام مستمر، موضحا أن الشخص، الذي أصيب في الحادث، يخضع للعلاج حاليا.

ووصف المسؤولون إطلاق النار الجماعي بأنه "مأساة وكابوس"، وقدموا معلومات محدودة عن المشتبه به والحادث حيث لا يزال التحقيق في "مرحلته الأولية".

ووفقا للمعلومات المحدثة بشأن الحادث على حساب إدارة شرطة بولدر على موقع تويتر، فإن محللي مسرح الجريمة يقومون حاليا بتحليل الأدلة.

وقالت إدارة شرطة بولدر على موقع تويتر بعد ظهر الاثنين إن هناك "مطلق نار نشط في متجر كينغ سوبرز في تابل ميسا" وحثت السكان المحليين على "تجنب المنطقة".

وأظهر فيديو حي بثته محطات التلفزيون المحلية وجودا كبيرا للشرطة خارج المتجر، فيما شوهد عدد منهم يصطحبون أشخاصا إلى خارج المبنى.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حية ثلاثة ضباط شرطة يخرجون رجلا بلا قميص ملطخ الدماء ومقيد اليدين من المتجر.

وقال مصدر في إنفاذ القانون لمحطة ((أيه بي سي نيوز)) إن الضباط ردوا على بلاغ يفيد بإطلاق النار على شخص في ساحة انتظار السيارات، وعندما وصلوا إلى مكان الحادث فتح أحد المشتبه بهم النار عليهم.

وقال شاهدان لصحيفة ((دنفر بوست)) إنهما شاهدا مسلحا يدخل المتجر.

ونقلت الصحيفة عن أحد الشهود قوله "لم يقل أي شيء. لقد دخل للتو وبدأ في إطلاق النار".

وقال الشاهد الآخر لنفس الصحيفة إن المسلح "أطلق عدة طلقات ثم سكت وتبعها بطلقات أخرى".

وكتب حاكم ولاية كولورادو غاريد بوليس في تغريدة على موقع تويتر "مثل رفاقي في كولورادو أراقب عن كثب الأحداث الجارية في كينغ سبورز في بولدر".

وأضاف "صلواتي مع رفاقنا في كولوراد في هذا الوقت الحزين بينما نتعرف أكثر على حجم المأساة".