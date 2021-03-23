بدء انتخابات الكنيست الـ24

وطن: فتحت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، مراكز الاقتراع أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الـ24، عند الساعة الـ07:10، وهي الرابعة في غضون نحو عامين، بسبب خلافات سياسية لم يحسم فيها أي طرف من اليمين أو الوسط أو اليسار القدرة على تشكيل ائتلاف حكومي مستقر.

وستستمر عملية التصويت حتى الـ10 ليلا بالتوقيت المحلي، بينما ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها بعد ساعة واحدة (من ساعة افتتاح الصناديق).

ونشرت شرطة الاحتلال 20 ألف عنصر، في محيط مراكز الاقتراع وعلى الطرقات والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى أنه سيتم إجراء فحوصات لفيروس كورونا عشوائية للمقترعين بهدف رصد مرضى أو اشخاص ملزمين بالحجر.