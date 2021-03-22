نائبة هولندية تطالب بلادها بالتصدي لإجراءات الاحتلال بحق الوزير المالكي

وطن: طالبت النائبة الهولندية ساديت كارابولوت بلادها، باعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية، بالتصدي لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

كما طالبت كارابولوت، في رسالة إلى وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، بمزيد من التوضيحات حول إجراءات ومعيقات الاحتلال الإسرائيلي بحق الوزير المالكي والوفد الدبلوماسي المرافق له، عقب الاجتماعات التي عقدت في لاهاي مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعت كارابولوت وزير الخارجية بلوك إلى التدخل لضمان حرية تحرك وسفر وتنقل الوفود الفلسطينية الرسمية إلى لاهاي، لمتابعة مجريات التحقيقات في ملفات المحكمة الجنائية الدولية.

وتساءلت كارابولوت في رسالتها، عن مدى قدرة التأثير الهولندي في مجابهة قرار حكومة الاحتلال إعاقة متطلبات ضمان سلامة المسؤولين الفلسطينيين في ذات السياق.

كما تساءلت حول هدف إسرائيل من سحب بطاقة التنقل كشخصية هامة، من وزير الخارجية الفلسطيني، وإمكانية اعتبار تلك الإجراءات انتقامية بسبب زيارته إلى لاهاي.