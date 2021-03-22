قلقيلة: إصابة 6 مواطنين جراء انفجار بندقية خلال حفل استقبل أسير محرر

وطن: أصيب، مساء اليوم الاثنين، 6 مواطنين بجراح بليغة جراء انفجار بندقية خلال حفل استقبل أحد الأسرى المحررين في مدينة قلقيلة.

وأكدت مصادر محلية، إصابة 6 مواطنين بعضهم بجراح بليغة جراء انفجار بندقية خلال إطلاق نار في حفل استقبال أسير محرر في مدينة قلقيلية.

وفي سياق آخر، توفي صباح اليوم، الأسير المحرر خالد عودة الرشايدة اثر حادث سير ذاتي مؤسف وقع في قرية الرشايدة شرق مدينة بيت لحم.

وكان الرشايدة البالغ من العمر 35 سنة قد اطلق سراحه في الثامن من شهر كانون ثاني الماضي بعد أن أمضى محكوميته البالغة 15 عاماً داخل سجون الاحتلال.