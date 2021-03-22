حزب الشعب يؤكد العمل مع عدة حراكات وقوى مجتمعية من أجل تشكيل تجمع شعبي ديمقراطي

وطن: أصدر حزب الشعب الفلسطيني بياناً، الإثنين، حول اجتماع اللجنة المركزية للحزب بشأن الانتخابات التشريعية.

وقال الحزب في في بيان وصل وطن نسخة منه، إن اجتماعا عاديا عقدته اللجنة المركزية للحزب أمس الأحد، بحثت فيه موضوع الانتخابات التشريعية واتخذت القرارات التالية:

1- الانتخابات والقدس:

أكدت اللجنة المركزية على تمسك الحزب باجراء الانتخابات في القدس والتحرك شعبيا ودوليا ومع كل الاطراف من اجل تحقيق ذلك.

كما أكدت عدم مشاركة الحزب في الانتخابات دون مشاركة المقدسيين بالانتخابات في مدينتهم ترشيحا وانتخابا ودعاية؛ ودعت لجنة الانتخابات الى ممارسة دورها بهذا الخصوص في مدينة القدس.

2- الكتلة الشعبية ووحدة اليسار:

عبرت اللجنة المركزية عن أسفها لتضييع بعض قوى اليسار فرصة تشكيل القائمة الموحدة التي دعا اليها الحزب من قوى واوساط وحراكات شعبية ومجتمعية مختلفة وفي مركزها قوى اليسار الفلسطيني. ورغم ذلك قررت التمسك بهذا التوجه ومتابعته حتى النهاية، واعتمدت في هذا الاطار التحالف والعمل المشترك مع عدة حراكات وقوى مجتمعية من اجل تشكيل تجمع شعبي ديمقراطي (الكتلة الشعبية) واستكمال تشكيل القائمة الانتخابية المعبرة عن هذا التجمع.

وحيت اللجنة المركزية قواعد وكوادر وجمهور اليسار والمستقلون والحراكات الديموقراطية الذين عبروا عن دعمهم لتشكيل هذه القائمة وعملوا من اجل الضغط لتحقيق ذلك إدراكا للقيمة التي يمثلها ذلك في هذه المرحلة التاريخية وضرورة عدم إضاعة فرصة استغلالها لتعزيز دور ومكانة القوى اليسارية والديموقراطية والتقدمية في الدفاع عن برنامجها الاجتماعي الديموقراطي والوطني وفي كسر الثنائية في النظام السياسي.

3- اعتمدت اللجنة المركزية بالاجماع ترشيح الرفيق الاسير باسم خندقجي عضو اللجنة المركزية والرفيق الاسير راسم فريد للقائمة الانتخابية.

4- قدمت التحية للرفاق والرفيقات الذين انهوا تواقيع دعم القائمة في مواقعهم وفق الوقت المحدد وبتجاوز لخطة استهداف هذه التوقيعات في المواقع والمحافظات المختلفة.

5- متابعة العمل: استكملت اللجنة المركزية اعتماد ادارة للحملة الانتخابية؛ وقررت البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة الانتخابات في كل مراحلها المتبقية.