فؤاد نجاب رئيسا تنفيذيا جديدا لشركة باديكو القابضة

وطن: أعلنت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو القابضة)، عن تعيين فؤاد نجاب، بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وشغل نجاب مؤخرا رئيس مجلس إدارة شركة نخيل فلسطين للاستثمار الزراعي، والتي عمل كمديرها التنفيذي لعدة سنوات سابقة، حيث قاد الشركة لتصبح أكبر مصدر فلسطيني للتمور، وكذلك الأكبر في التسويق الزراعي فلسطينيا، كما تعتبر أكبر مشغل في القطاع الزراعي بالوطن، وحصلت شركة نخيل على جوائز مرموقة، أهمها جائزة مصدر فلسطين من مركز التجارة الفلسطيني بال تريد، ووزارة الاقتصاد الوطني، كذلك حصلت على شهادة الجودة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وشهادة الحلال، وشهادة الجلوبال جاب، وشهادة نظام السلامة الغذائية العالمي.

وتبوء نجاب مناصب عليا في شركات مختلفة شملت، مديرا لمحفظة استثمارية في شركة سراج لإدارة صناديق الاستثمار، ومدير تسويق ومبيعات ومدير التطوير التجاري في شركة المشروبات الوطنية صاحبة امتياز تعبئة وتسويق مشروبات شركة كوكاكولا العالمية، وعمل على رسم سياسات واستراتيجيات عمل مختلفة في النواحي التشغيلية والتجارية والاستثمارية.

وحصل نجاب على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بيرزيت عام 1998، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نورث ويستيرن في ولاية الينوي الأمريكية عام 2012.

وأعرب بشار المصري رئيس مجلس إدارة باديكو، عن سعادته بتعيين نجاب رئيسا تنفيذيا، ايمانا منه في استقطاب الكفاءات والطاقات الشابة الفلسطينية، للوصول إلى مراكز قيادية، وتحمل المسؤولية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وما يتطلبه ذلك من إعطاء الفرص للشباب من أجل التغيير، ما سيسهم في نقل الشركة لمرحلة جديدة، مشددا على ثقته الكبيرة بقدرة نجاب على دفع مسيرة النمو ومواصلة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال ما يزيد عن عقدين من الزمن.

وقال المصري إننا نعتمد في استراتيجية أعمالنا على الابتكار والإبداع، ونتطلع إلى مرحلة جديدة من النمو، ووجود نجاب في قيادة الفريق التنفيذي بما يتمتع به من خبرات كبيرة في العمل، سيعزز من خططنا التشغيلية، ويسهم في تخطي الفترة الصعبة التي نمر بها.

بدوره، أعرب نجاب عن شكره وامتنانه للثقة الغالية التي منحها اياه رئيس مجلس الإدارة بشار المصري وأعضاء المجلس، قائلا: "إنه لشرف عظيم أن أكمل مسيرتي المهنية في العمل بهذه الشركة العريقة، وسنسعى خلال الفترة المقبلة إلى تسخير كافة الطاقات والامكانيات لتعزيز عمل الشركة بالشكل الذي يقابل طموحات هذه المرحلة، ومصلحة المساهمين".

من الجدير بالذكر، أن باديكو القابضة تضم مجموعة كبيرة من الشركات أهمها، مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وبورصة فلسطين، وشركة فلسطين للاستثمار الصناعي، وباديكو السياحية، وشركة فلسطين للاستثمار العقاري "بريكو"، والمناطق الصناعية في غزة وأريحا، وتعمل على تحقيق رسالتها والتزامها بالمساعدة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وخلق فرص عمل، وإطلاق المبادرات الاقتصادية الخلاقة.