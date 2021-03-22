ردا على اسئلة وطن .. القدوة: سأترشح للانتخابات التشريعية، ويعلق لوطن على موقفه من التطبيع الاماراتي وزيارته الى غزة وموقفه من إقالته من مؤسسة ياسر عرفات 

رام الله - وطن : قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفصول ومؤسس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة ردا على سؤال وطن انه سيشارك في الانتخابات التشريعية على قائمة الملتقى.

وقال القدوة ردا على سؤال ان كان سيترشح بشكل شخصي للانتخابات التشريعية على قائمة الملتقى، "نعم، نعم اذا سمح لي المشاركين في الملتقى واعطوني شرف ان أكون على رأس القائمة سأفعل ذلك، رغم انه على المستوى الشخصي ليس لدي طموح بذلك، بل فقط لاظهار وتأكيد الجدية بالعمل مع بعضنا والالتزام بذلك".

وأعلن القدوة خلال مؤتمر صحفي عن البرنامج السياسي للملتقى والذي سيكون هو برنامج العمل لقائمة الملتقى الانتخابية.

وردا على سؤال آخر لوطن حول الموقف من التطبيع العربي، وان البرنامج السياسي لم يشير الى موضوع التطبيع المتزايد في ظل مشاريع ضخمة تبرمها دولة الاحتلال مع الدول العربية وآخرها الإمارات التي ضخت 10 مليار دولار، وما هو الموقف من التطبيع وخاصة الاماراتي؟

قال القدوة " ان البرنامج السياسي تحدث عن عناوين عريضة وأقسام إحداها الانتماء العربي، وجزء كبير منه عن التطبيع العربي".

وقرأ القدوة جزء من البرنامج بخصوص التطبيع ردا على السؤال قائلاً " ان ما سبق لا يشكل فقط تطبيع مع العدو وبدون مقابل، بل يشكل تتبيعا لتلك الدول لقيادة وسيطرة إسرائيلية مدعومة من الولايات المتحدة الامريكية، هذا يلحق ضررا في القضية الفلسطينية وليس واضحا كيف يمكن ان يحقق اي مصلحة وطنية ضيقة لتلك الدول، وأن الأسوأ من ذلك ان كل هذا يحدث في الوقت الذي تنتقل فيه إسرائيل الى موقع التنكر للوجود والحقوق الوطنية الفلسطينية ومحاولة الاستيلاء على كل الأرض" متابعا " نحن لا نقول ذلك فقط، بل نقول ماذا سوف نفعل لاحقا ".

وردا على سؤال وطن حول زيارة القدوة الى قطاع غزة وترحيب حماس بذلك واستعدادها لتوفير الحماية له قال القدوة " انا قلت قبل فترة ان غزة جزء من بلدنا، وانا لا احتاج الى دعوة ولا أريد ترحيب من اي جهة من الجهات، فالأمر لا يحتاج الى ذلك، بالرغم من التقدير لاي نوايا طيبة، لا يحتاج الشخص دعوة وترحيب لزيارة بلده، ونحن لن تتساوق مع فكرة ان غزة شيء والضفة شي، كل فلسطين بلدنا ودولتنا، وانا ذاهب لجزء منها وهو جزء عزيز وموجود به قطاعات مهمة من الشعب الفلسطيني وانا افتخر اني قادم منه، ومن الطبيعي ان اذهب واقعد فترة اطول فترة ممكنة هناك".

ورفض القدوة الإجابة على سؤال لوطن حول خطوته التالية بعد قرار الرئيس محمود عباس بإقالته من رئاسة مجلس ادارة مؤسسة ياسر عرفات، بسبب ان المؤتمر الصحفي مخصص للملتقى وليس لأي موضوع آخر منفصل عن الملتقى.

وفي سؤال لوطن حول اتضاح رؤية الملتقى لشكل القائمة التي ستخوض المجلس التشريعي قال القدوة " نعم اتضحت الصورة ولن نتشارك في تفاصيلها الان، لكن هناك مسائل يجب الاشارة لها، منها موضوع التمثيل الجغرافي".

وقال القدوة "نحن سنراعي الجغرافية في فلسطين ولكن لن نكون اسرى لها، لان فهمنا هو فهم سياسي ووطني وبالتالي انا امثل القدس مثلما أمثل غزة والضفة، لكن سوف نراعيها قدر الامكان ويجب ان يكون هناك مشاركة من كل الاماكن لكننا لن نكون اسرى لفكرة الجغرافية".

وتابع القدوة ان القائمة ستراعي المسألة الجندرية وتمثل المرأة والملتقى سيحاول قدر الامكان ان يكون يصل تمثيل المرأة الى 33 % ، لافتا الى اهمية المشاركة الشبابية الواسعة في الانتخابات، وكذلك مراعاة القطاعات المهمة مثل الاسرى والاسرى المحررين مؤكدا ان القائمة ستعكس كل ذلك الى جانب التنوع السياسي للملتقى فهناك اشخاص من فتح ومستقلين يجب ان يكونوا موجودين.

وفي بداية المؤتمر الصحفي تحدث القدوة عن انتهاء الملتقى من اعداد البرنامج السياسي للملتقى والذي سيكون برنامج عمل القائمة الانتخابية وبرنامجها السياسي، والذي حاول الإجابة على كل المشاكل والصعوبات التي تواجه الشعب الفلسطيني وتحقق ذلك، لافتا الى ان البرنامج سيتم توزيعه على الجميع وهو مطروح للنقاش .

ولفت القدوة ان البرنامج يبدأ بشعار أساسي هو " بدنا نغير، بدنا نحرر بدنا نعمر".

ولفت ان البرنامج وضع 5 أهداف رئيسية وهي النضال من اجل احترام كرامة المواطن ومن اجل احترام حقوقه وتحسين ظروف معيشته وتعزيز صمود الاقتصادي احترام سيادة القانون ، كما ان المسألة الرئيسية هي احترام عمل المؤسسات وأصول العمل والحياة الديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص ومكافحة الفساد ، كلها أهداف مركزية لا بد منها.

وتابع القدوة "من الأهداف التي وضعها البرنامج هي "الدفاع عن أرضنا واستعادتها، والعنوان لذلك هو مقاومة الاستعمار الصهيوني الاحلالي ، من أجل إنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين وعاصمتها القدس ومن أجل تحقيق التقدم والرخاء للشعب في المرحلة القادمة، مضيفا ان إسرائيل ليست هي من تعطينا الدولة على اساس المفوضات، بل يجب ان تكون المفاوضات بين دولتين، ونحن لا نناضل لاقامة دولة فلسطينية، بل من أجل الاستقلال الوطني في دولة فلسطين القائمة وإن كانت تحت الاحتلال."

وتابع القدوة ان اللاجئين هدف مهم للملتقى، الذي أكد البرنامج على ضرورة استعادة حقوقهم في العودة والتعويض واستعادة الملكبة، وهذا اضافة في برنامجنا في ظل وجود سجلات في الأمم المتحدة توثق وجود ملكية فردية للفلسطينيين وهذا يجب ان يتحقق .

ولفت القدوة ان البرنامج السياسي للملتقى تضمن 25 عنوانا رئيسيا تتناول قطاعات وقضايا مهمة للشعب الفلسطيني.