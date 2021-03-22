31 حالة وفاة و2338 اصابة جديدة بكورونا في غزة والضفة باستثناء القدس

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 31 حالة وفاة و2338 اصابة جديدة بفايروس كورونا في غزة والضفة باستثناء القدس.

وقالت الوزيرة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 288، ضواحي القدس 93، قلقيلية 97، طولكرم 175، الخليل 491، نابلس 331، بيت لحم 130، سلفيت 49، رام الله والبيرة 277، طوباس 32، أريحا والأغوار 17"، قطاع غزة 358.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 100، ضواحي القدس 32، قلقيلية 99، طولكرم 186، الخليل 207، نابلس 177، بيت لحم 139، سلفيت 84، رام الله والبيرة 302، طوباس 25، أريحا والأغوار 27"، قطاع غزة 156.

وتم تسجيل 25 حالة وفاة في الضفة الغربية: "قلقيلية 2، طولكرم 6، الخليل 2، نابلس 9، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 1، طوباس 1"، وتم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 198 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

