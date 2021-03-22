بالاسماء| آلية السفر عبر معبر رفح غدًا

وطن: أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى بالإضافة للحافلة الثانية من كشف رقم (2021/9).

ودعت المسافرين للتواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وطالبتهم بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط كشف المسافرين