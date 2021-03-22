اشتية: نعمل من أجل التحول الرقمي وسنبحث مع شركات الاتصالات لتخفيض اسعار الاتصالات

"الخصومات الإسرائيلية زادت 52 مليون شيقل شهريا"

وطن: قال الدكتور محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إن خصومات الاحتلال على أموال المقاصة ارتفعت من 41 مليون شيكل كانت متعلقة برواتب الأسرى، لتصبح 52 مليون شهريًا بعد إضافة رواتب الشهداء والجرحى.

وأشار اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، إلى أن مجلس الوزراء سيواصل اليوم مناقشة الموازانة العامة لعام 2021، معربًا عن أمله في عودة المساعدات العربية والدولية الأخرى بما فيها الأميركية لمواجهة العجز الذي قد يصل إلى أكثر من مليار دولار.

وأدان اشتية، ما تعرض له وزير الخارجية رياض المالكي والوفد المرافق له، من مضايقات من قبل الاحتلال لدى عودته من لقاء مع المدعية العامة للجنايات الدولية، مؤكدًا على أن "هذا الترهيب لن يمنع العدالة من أخذ مجراها".

وتطرق اشتية للانتخابات الإسرائيلية، قائلًا "يتوجه غدًا الناخبون الإسرائيليون لصناديق الاقتراع في رابع انتخابات، ومع أننا نعتبرها شأنًا داخليًا، إلا أن كل حملاتهم الانتخابية كانت على حساب أرضنا وشعبنا، والأحزاب تتنافس على مزيد من الأرض والمستوطنات"، مدينًا هذه الحملات المسعورة ضد أرضنا ومقدساتنا وشعبنا، ومطالبًا العالم بأن يتحرك لوقف هذه الاجراءات.

وبشأن انتشار فيروس كورونا، أهاب رئيس الوزراء، بالمواطنين الاستمرار بالاتلزام بالكمامة والتباعد والاجراءات المعلن عنها من قبل الحكومة، مشيرًا إلى انطلاق حملة التطعيم التي قال إنها مهمة بجانب الالتزام بالإجراءات.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل حاليًا من أجل التحول الرقمي والدفع الالكتروني خلال الأشهر المقبلة، ولذلك يتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر مع شركات الاتصالات على تخفيض الأسعار، بما يتيح استخدام خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما هو أرخص وأسرع وأكثر جودة، معربا عن أمله أن يكون هذا التخفيض ملموسا لدى المواطنين، ويعكس نفسه بشكل إيجابي.