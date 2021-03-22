الاحتلال يبدأ باقتطاع رواتب الشهداء والجرحى من اموال المقاصة

رام الله - وطن: كشف رئيس الوزراء محمد اشتية ان سلطات الاحتلال رفعت من قيمة الاموال التي تقتطعها من اموال المقاصة.

ولفت اشيتة في كلمة له في مستهل الجلسة الحكومية الاسبوعية ان سلطات الاحتلال كانت تقتطع 41 مليون شيقل شهريا وهو المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية كرواتب للاسرى، واصبحت تقتطع 52 مليون شيقل من اموال المقاصة بعد ان اضافت قيمة ما تدفعه السلطة كرواتب لعائلات الشهداء والجرحى.

وكانت حكومة الاحتلال قد قررت الموافقة على سرقة قيمة التحويلات الشهرية المخصص للأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء من اموال المقاصة والبالغة قرابة 600 مليون شيقل سنويا، ما دفع السلطة الفلسطينية الى رفض استلام اموال المقاصة لعدة شهور قبل ان تعود لاستلامها في ديسمبر 2020.