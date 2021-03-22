حزب الشعب يعلن عن ترشيح الاسيرين باسم خندقجي عضو اللجنة المركزية وراسم فريد للقائمة الانتخابية التي يعمل على تشكيلها

وطن: أعلن حزب الشعب عن ترشيح الاسيرين باسم خندقجي عضو اللجنة المركزية وراسم فريد للقائمة الانتخابية التي يعمل على تشكيلها.

وعقدت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني اجتماعا يوم أمس الاحد، بحثت فيه موضوع الانتخابات التشريعية، حيث اكدت على تمسك الحزب باجراء الانتخابات في القدس والتحرك شعبيا ودوليا ومع كل الاطراف من اجل تحقيق ذلك .

وشددت على عدم مشاركة الحزب في الانتخابات دون مشاركة المقدسيين بالانتخابات في مدينتهم ترشيحا وانتخابا ودعاية ودعت لجنة الانتخابات الى ممارسة دورها بهذا الخصوص في مدينة القدس .

وعبرت اللجنة المركزية في بيان وصل وطن، عن اسفها لتضييع بعض قوى اليسار فرصة تشكيل القائمة الموحدة التي دعا اليها الحزب من قوى واوساط وحراكات شعبية ومجتمعية مختلفة وفي مركزها قوى اليسار الفلسطيني، وقررت رغم ذلك التمسك بهذا التوجه ومتابعته حتى النهاية، واعتمدت في هذا الاطار التحالف والعمل المشترك مع عدة حراكات وقوى مجتمعية من اجل تشكيل تجمع شعبي ديموقراطي ( الكتلة الشعبية) واستكمال تشكيل القائمة الانتخابية المعبرة عن هذا التجمع.

وحيت اللجنة المركزية قواعد وكوادر وجمهور اليسار والمستقلين والحراكات الديمقراطية الذين عبروا عن دعمهم لتشكيل هذه القائمة وعملوا من اجل الضغط لتحقيق ذلك ادراكا للقيمة التي يمثلها ذلك في هذه المرحلة التاريخية وضرورة عدم اضاعة فرصة استغلالها لتعزيز دور ومكانة القوى اليسارية والديموقراطية والتقدمية في الدفاع عن برنامجها الاجتماعي الديموقراطي والوطني وفي كسر الثنائية في النظام السياسي .

واستكملت اللجنة المركزية اعتماد ادارة الحملة الانتخابية وقررت البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة الانتخابات في كل مراحلها المتبقية.