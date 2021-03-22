الشرطة تقبض على مشتبه بهما بسرقة لوحات مركبات في نابلس

وطن: قبضت الشرطة اليوم على مشتبه بهما بسرقة لوحات مركبات في مدينة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة وبعد تلقيه عدة شكاوى من مواطنين حول سرقة لوحات مركباتهم .

وبالبحث والتحري تم حصر الاشتباه بشخصين والقبض عليهما وبتدوين إفادتهما أفادا بقيامهما بعملية السرقة.

وأكدت الشرطة أنها قامت بالتحفظ على المشتبه بهما لإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهما أصولاً.