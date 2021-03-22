الأسير ناهض الأقرع يواجه أوضاع صحية قاسية داخل "مشفى الرملة"

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، أن الأسير ناهض الأقرع (52 عاماً) سكان مخيم الأمعري في مدينة برام الله، يواجه أوضاع صحية قاسية داخل ما يسمى "مشفى الرملة".

وبينت الهيئة أن الأسير الأقرع جرى اعتقاله وإحدى قدميه مبتورة، وبعد زجه داخل سجون الاحتلال تم اهماله طبيباً مما أدى لإصابة ساقه الأخرى بالغرغرينا، وعلى إثرها خضع الأسير الأقرع لعملية جراحية لبتر ساقه في مستشفى "آساف هروفيه"، ولا يزال الأسير يشتكي حتى اللحظة من أوجاع حادة في كلا قدميه وفي كافة أنحاء جسده، وتكتفي عيادة الرملة بتقديم المسكنات القوية له بدون علاجه بالشكل الصحيح.

وأضافت أن الأسير الأقرع بات مؤخراً يعاني من مشاكل بالرئتين ومن المتوقع أن يتلقى الأكسجين بشكل دائم، ويعتبر من الحالات المرضية الأصعب القابعة داخل معتقلات الاحتلال، ويقبع بشكل دائم داخل مستشفى "الرملة".

وأشارت الهيئة أن الأسرى القابعين حالياً بالمشفى هم كل من ( خالد الشاويش، منصور موقدة، معتصم رداد، صالح صالح، محمد طقاطقة، نضال ابو عاهور، ناظم أبو سليم، باهر عشة، نور بيطاوي، عماد بطران وهو أسير مضرب عن الطعام منذ قرابة الشهر)، لافتة بأن جميع هؤلاء الأسرى بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة، لكن إدارة المشفى تتعمد استخدام أسلوب المماطلة بتقديم العلاج لهم، كما تتقاعس عن إجراء الفحوصات اللازمة لهم وتستهر بحياتهم.

من الجدير ذكره أن الأسير الأقرع معتقل منذ عام 2007 ومحكوم بالسجن ثلاثة مؤبدات، وهو أب لأربعة أبناء.