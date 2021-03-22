غزة: 6 حالات وفاة و358 إصابة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تسجيل 6 حالات وفاة، و358 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية داخل المستشفى بلغت 116 حالة، منها 68 بحالة خطيرة وحرجة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 156 حالات تعافٍ جديدة من الفيروس.

وذكرت أن المختبر المركزي فحص 2576 عينة جديدة خلال نفس الفترة.

وبذلك، يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في القطاع منذ آذار الماضي 59330 إصابة، منهم 3100 حالة نشطة، و55642 حالة تعافٍ، و588 وفاة.