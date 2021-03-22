"كورونا" عالميا: نحو 2 مليون و728 ألف وفاة و123 مليون و869 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 728 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 123 مليونا وما يزيد عن 869 ألف إصابة، تعافى منهم 99 مليونا وأكثر من 795 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد تراجعاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 426 ألف و143 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,961 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,259 وفاة)، والمكسيك (608 وفيات)، واميركا (455 وفاة)، وروسيا (371 وفاة)، وايطاليا (300 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (47,774 إصابة)، والهند (47,009 إصابات)، واميركا (39,505 إصابات)، وفرنسا (30,581 إصابة)، وبولندا (21,849 إصابة).

ولا تزال البرازيل تتصدر دول العالم بتسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات، فيما لا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (555,314 وفاة)، والبرازيل (294,115 وفاة)، والمكسيك (198,036 وفاة)، والهند (160,003 وفيات)، وبريطانيا (126,155 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,521,774 إصابة)، والبرازيل (11,998,233 إصابة)، والهند (11,646,081 إصابة)، وروسيا (4,456,869 إصابة)، وبريطانيا (4,296,583 إصابة).