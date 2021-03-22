محافظ بيت لحم: الوضع في المركز الوطني للتأهيل تحت السيطرة وجرى تزويده بالأوكسجين السائل لاستيعاب مصابي كورونا

وطن: قال محافظ بيت لحم كامل حميد، إن الوضع في المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل لم يخرج عن السيطرة، بل كان هناك اكتظاظ في عدد المصابين بفيروس كورونا، وهو ما يحدث في كل المراكز.

وأضاف حميد، في مؤتمر صحفي، عقده أمام المركز، الليلة الماضية، ان المركز الوطني كان فيه ضغط على استهلاك الأوكسجين، جراء وصول 29 مصابا بالفيروس، ما أدى إلى تزويده بالأوكسجين السائل، تحسبا لأي طارئ، فيما نقل عدد من آخر من المصابين لمستشفيات أخرى؛ للتخفيف من الاكتظاظ.

واكد أنه لم يحدث أي إشكالية صحية نتيجة نقص الاوكسجين، أو خطر قد يشكل على أي مريض، وبالتالي الوضع تحت السيطرة، والأوكسجين متوفر واحتياطي، والمحطة لم تتوقف، وتعمل كالمعتاد، لكن ما حدث كان فنيا من حيث قدرتها الاستيعابية لـ15 مريضا، حيث كان العدد مضاعفا.