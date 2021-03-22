الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة الغربية وقطاع غزة

وطن: أعلنت سلطات الاحتلال عن فرض إغلاق على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، تزامنا مع انتخابات الكنيست.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي، اليوم الاثنين، في تغريدة على موقع "تويتر": "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيجري فرض إغلاق عام، وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة في يوم الانتخابات في إسرائيل في 23/03/2021، وذلك وفق تقييم الوضع الأمني وساعات عمل المعابر".

وأضاف أدرعي: "كما سيفرض إغلاق على الضفة الغربية وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال عيد الفصح اليهودي من يوم الجمعة 26/03/2021 (أي من منتصف الليلة بين يومي الخميس والجمعة) وحتى منتصف يوم السبت 03/04/2021".

واشار إلى أنه خلال الإغلاق سيسمح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية، بعد الحصول على موافقة.

المصدر: روسيا اليوم