اعتقال 5شبان من الامعري وبيت لحم ومداهمات في الخليل وبورين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، الشاب بلال كفاية من مخيم الامعري في رام الله، بعد دهم منزله وسط سماع اصوات اطلاق نار وقنابل صوت.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة شبان من بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: احمد عيد أبو عكر (33 عاما)، وحمدي مصطفى أبو عكر (34 عاما)، وعبدو فيصل أبو حماد (37 عاما) من مخيم عايدة شمالا، ونافذ عثمان شحادة (33 عاما)، من منطقة الجداول في مدينة بيت جالا غربا، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها.

واطلق جنود الاحتلال القنابل الضوئية في سماء منطقة الصوانة ببلدة بورين جنوبي نابلس.

كما جرى اقتحام ضاحية الرامة في الخليل.

يتبع..