المدرسة الركن الأساسي لبناء المجتمع

كتبت: انوار عودة

كلية الدراسات العليا - جامعة النجاح الوطنية

تعتبر المدرسة من الأركان الأساسية التي يقوم عليها بناء المجتمع وازدهاره، فهي مؤسسة تربوية تحتوي على الهيئة التدريسية من مدراء ومعلمين ومرشدين، بالإضافة الى العديد من الطلبة حيث تعدّ البيت الثاني لهم ويقضون فيها الوقت الطويل لتلقي العلم والمعرفة، فهي تزودهم بالعلوم الضرورية وتنمية المهارات المختلفة منها الاجتماعية والسلوكية، والفنية والرياضية، وفيها يقيمون العلاقات الاجتماعية وتكوين الصداقات لذلك فهي جزء من حياتهم الخاصة والعامة.

ان المدرسة لها دور كبير في تنشئة الطالب وتأهيله وبناء شخصيته واعداده للمستقبل وفي الانخراط في مجتمعه، كما تحميه من الانحراف والضياع، كما يمتد دور المدرسة الى صقل وتوظيف المهارات والهوايات التي يمتلكها في مختلف مجالات حياته.

وفي ضوء ذلك لا بد من ان تتسم بيئة المدرسة بمواصفات جيدة تجعل منها مكانا مناسبا وملائما للطلبة، كما عليها ان تكون قادرة على تلبية احتياجاتهم النفسية والشعور بالأمن والراحة، كما تعطيهم المساحة الكافية للتعبير عن الأفكار او المشاعر من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات المختلفة، حيث ان البيئة المدرسية الصحية والامنة هي احدى الركائز الأساسية في عملية التعليم والتعلم وفي تحقيق الأهداف التربوية المخطط لها، كما تلعب دورا هاما في تنمية المواهب والمهارات وصقلها، وأيضا في توافق الطلبة وتكّيفهم في داخل المدرسة، اما اذا كانت البيئة المدرسية غير مناسبة ومليئة بالإحباطات ولا تلبي احتياجات الطلبة فإنها تنعكس بشكل سلبي على مدى توافقهم في المدرسة، وبالتالي تكوين اتجاهات سلبية نحو المدرسة والدراسة، وهذا بدوره يؤدي الى حدوث العديد من المشاكل السلوكية والتكيفية.

ويأتي هذا المقال للكشف عن واقع البيئة المدرسية، وتسليط الضوء على اهم المعيقات او المشاكل التي قد تواجه الطلبة في المدارس الفلسطينية، حيث تم إجراء مقابلات مع طلبة من صفوف مختلفة وهم من الصف الثالث الأساسي، والثامن الاساسي، والحادي عشر وطرح العديد من الأسئلة للحديث حول ذلك.

ولقد بدأت المقابلة في طرح السؤال الأول والذي يدور حول المساحة الكاملة التي تقدمها المدارس الفلسطينية للطلبة في التعبير عن آرائهم وأفكارهم، وان توفرت هذه المساحة ما طبيعة الدعم التي تقدمه الهيئة التدريسية، وكانت استجابات بعض الطلبة تشير الى ان هناك مساحة كافية للتعبير عن الرأي وذلك من خلال التقبل واحترام للأفكار التي تطرح دون ان يكون هناك مشاكل، وان من اكثر الأشخاص الذي يقدمون الدعم الكافي هو المرشد التربوي بالإضافة الى مربي الصف بسبب متابعته المستمرة للصف، ولكن البعض الآخر من الطلبة أفادوا بأن هناك صعوبة في التعبير عن الرأي او في ممارسة ما يحبون داخل المدرسة بسبب أسلوب بعض المعلمين الذي يتسم بالشدة، ومنهم أيضا لا يستطيع ان يعبر عما يجول في خاطره خوفا من الرفض وعدم التقبل.

وفيما يتعلق بأهم المعيقات او التحديات التي تواجه الطلبة في المدارس الفلسطينية وتشكل عائق أمام توافقهم في المدرسة حيث كانت استجابات الطلبة تتمحور حول التمييز بين الطلبة وذلك من خلال إشراك بعض الطلبة في الأنشطة او الفعاليات المختلفة دون الاخرين.

الخوف الذي ينتاب الطلبة بسبب أسلوب بعض المعلمين في داخل الصف والذي يتسم بعدم المرونة، والكلام القاسي الموجه احيانا نحو الطلبة، واستخدام اسلوب الاحراج والعقاب.

كما تحدث بعض الطلبة ان من ابرز المعيقات او المشاكل هي عدم قدرة بعض المعلمين على ضبط الصف، وان هناك صفوف تحتوي على عدد هائل من الطلبة وبالتالي يعّم الازعاج والفوضى، وعدم القدرة على الفهم والاستيعاب وهذا بدوره يؤثر سلبا على سير العملية التعليمية.

وان اقتناع المعلم بفكرة معينة حول طالب او صف وعدم تغيير هذه الفكرة تعتبر من المعيقات او المشاكل التي تواجه توافق الطلبة في المدراس الفلسطينية.

وفي الحديث عن بيئة المدرسة المادية من ساحات وغرف صفية وبنية تحتية، تبين ان بعض المدارس لا يوجد فيها غرف مخصصة للأنشطة الترفيهية او الرياضة، وفي بعض المدارس لا توجد فيها مكتبة.

كما تحدث بعض الطلبة عن عدم وجود حدائق وساحات واسعة تبعث الراحة والاطمئنان، بالإضافة الى مشاكل أخرى كانقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء بشكل متكرر.

وكان من ابز المشاكل السلوكية والانفعالية المنتشرة بين الطلبة في المدارس الفلسطينية هي مشاكل مرحلة المراهقة ( مشاكل عاطفية)، التمرد على المعلمين، والتنمر المدرسي، والالفاظ النابية المنتشرة بين الطلبة، والضرب وبالإضافة الى مشاكل أخرى كالتسرب من المدرسة، والتدخين خاصة في مدارس الذكور.

وفي نهاية المقابلة تم التعرف الى وجهات نظر الطلبة حول الذهاب الى المرشد التربوي في حال تعرضهم الى مشكلة سواء كانت اجتماعية او سلوكية او انفعالية، وكان هناك قبول من الطلبة للتوجه الى المرشد التربوي لطلب المساعدة، ولكن بعض الطلبة أفادوا بأن المشكلة ومدى شدتها هي التي تحدد الذهاب او عدم الذهاب الى المرشد التربوي، وان الطالب الجريء هو الذي يذهب من تلقاء نفسه لطلب المساعدة من المرشد التربوي، وأخيرا هناك بعض من الطلبة قد يتوجهون الى المدير لحل مشاكلهم.

وفي ضوء ذلك توصلت الباحثة الى عدة استنتاجات وهي ان البيئة المدرسية هي احدى العوامل المؤثرة في نجاح العملية التعليمية، كما تلعب دورا مهما في توافق الطلبة وتكيّفهم وفي اتجاهاتهم نحو الدراسة وأيضا في انجازاتهم العلمية، حيث ان البيئة المدرسية المناسبة والملائمة تعتبر مكملا للمنهاج المدرسي ولها دورا هاما في تثبيت ما تعلمه الطلبة، فهي تمثل دافعا للإنجاز والتفوق الاكاديمي وفي تنمية المهارات والأفكار وحب الاستطلاع، كما ان البيئة المدرسية التي تفتقر الى الخصائص الجيدة فإنها تعيق من عملية التعليم والتعلم ولها اثار سلبية على اتجاهات الطلبة نحو المدرسة والدراسة، لذلك لا بد من توفير مناخ دراسي يقوم على ضمان وجود البيئة المدرسية الجيدة والمتمثلة في الامن والسلامة، ونظافة البيئة المدرسية، وجودة الغرف الصفية، كما تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلبة وتحقيق السعادة والرضا، للوصول الى وسط تتحقق فيه الأهداف التربوية.

وأخيرا، لا بد من التركيز على أسلوب معاملة المعلمين للطلبة والعلاقات المتبادلة فيما بينهم، والحرص على ان تسود هذه العلاقة الجوانب الانسانية القائمة على الاحترام والتقبل، والتفاهم المشترك فيما بينهم، وان يكونوا قدوة يحتذى بهم، وهذا بدوره يؤدي الى زيادة دافعية الطلبة نحو الإنجاز والتعلم.