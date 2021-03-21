الصحة تنفي حدوث انقطاع للأكسجين في المركز الوطني المخصص لعلاج مرضى كورونا

وطن: نفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، حدوث انقطاع للأكسجين في المركز الوطني المخصص لعلاج مرضى كورونا في مدينة بيت لحم.

ودعت الصحافيين والمواطنين مجددا، في بيان لها، إلى استقاء معلوماتهم من المصادر الرسمية.

وأوضحت أنه تم نقل 5 مرضى من أصل 28 مريضاً يعالجون داخل المركز الوطني إلى مستشفيات بيت لحم، لتخفيف الضغط عن محطة الأكسجين، لتجنب حدوث أي خلل، علماً بأن المركز مجهز لحالات الطوارئ للحفاظ على تدفق الأكسجين للمرضى، كبقية المستشفيات الحكومية ومراكز علاج كوفيد 19.

يأتي تصريح وزارة الصحة، بعد تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول انخفاض ضغط الاوكسجين عن المرضى في المركز الوطني.