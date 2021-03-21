غزة.. تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الاحد، تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية، ليكون العدد الكلي للاصابات 358 إصابة بعد فحص 2576 عينة بنسبة إصابة 14%.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت، صباح اليوم، تسجيل 4 حالات وفاة و307 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 2591 فحصًا مخبريًا خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت "الصحة"، في موجز التقرير اليوم للفيروس في قطاع غزة، إلى تعافي 146 حالة جديدة من مصابي الفيروس ليرتفع بذلك إجمالي حالات التعافي إلى 55486 حالة تعافٍ.

وأضافت الوازرة، خلال مؤتمر صحفي، إنها قد تلجأ إلى التوصية بالعودة لتشديد الإجراءات وتخفيف الحركة والقيود التي كانت موجودة في المرحلة الماضية، مشيرةً إلى أن القطاع وصل في اليومين او الثلاثة الماضية إلى مرحلة تنذر بخطر شديد.

ولفتت إلى أن غزة دخلت الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا، لافتةً " نشهد مزيدا من تسجيل الإصابات اليومية بفيروس كورونا وعدت في الـ 24 ساعة الماضية الـ 300 إصابة، ومن تحتاج إلى العناية السريرية 113 حالة".

وتابعت "بكل اسف لم يكن هناك التزام بإجراءات السلامة والوقاية في المجتمع وما نتج عنه ظهور الزيادة خلال هذه الأيام"، موضحةً أن حجر الزاوية في السيطرة على الزيادة هي نفس الإجراءات في الموجة الأولى المتمثلة بإجراءات السلامة بارتداء الكمامة والتباعد"

ونوهت إلى أن القطاع ليس بعيدا عن الحالة الوبائية سواء في المجتمعات العربية المجاورة او في الضفة الغربية.

وبينت أن القطاع أمام خيارين، الأول هو الالتزام والثاني هو الانزلاق إلى الهاوية، داعية جميع المواطنين الى الالتزام بالإجراءات الوقائية، للابتعاد عن خطر الإصابة.