جيش الاحتلال يعتقل 3 أشخاص بزعم تسللهم من لبنان

وطن: اعتقل جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، 3 أشخاص بزعم تسللهم من الحدود اللبنانيّة.

وقبل الاعتقال، ألقى جيش الاحتلال قنابل مضيئة قرب كريات شمونة، وعلى قرى ميس الجبل والعديسة وكفر كلا.

ورجّحت وسائل إعلام إسرائيليّة أن يكون المتسلّلون "طالبين للعمل" ولا خلفيّة أمنية للتسلل.

وعادة ما تتكرّر حوادث تسلّل مشابهة، ويكون المتسلّلون مهاجرون أفارقة.

ويستنفر جيش الاحتلال قواته على الحدود اللبنانيّة بعد تعهّد حزب الله اللبناني بالانتقام لاستشهاد أحد عناصره جراء غارة إسرائيلية في سوريا، في نهاية تمّوز/يوليو الماضي.

وادعى جيش الاحتلال في أوقات سابقة أن حزب الله حاول تنفيذ عمليّتين، إحداهما محاولة قنص لجنود والأخرى محاولة تسلّل لقاعدة عسكريّة، إلا أن حزب الله نفى ذلك.

(عرب 48)