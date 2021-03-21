الحكم على الأسيرة ليان كايد من نابلس 16 شهرا وغرامة مالية

وطن: أصدرت محكمة سالم العسكرية اليوم الأحد، حكما بالسجن الفعلي لمدة 16 شهرا على الأسيرة ليان أحمد كايد"22 عاما " من بلدة سبسطية شمال نابلس وغرامة مالية بقيمة 6000 شيقل.

واعتقل الاحتلال الأسيرة كايد على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس أثناء عودتها من جامعة بيرزيت مع والدتها بعد إحضار شهادة التخرج بتاريخ 8/6/2020. وخلال الاعتقال على الحاجز اتصل بها ضابط مخابرات وأبلغها أنها موقوفة، حيث جرى تقيدها أمام أعين والدتها قبل نقلها إلى مراكز التحقيق.

ويوجه الاحتلال للأسيرة ليان تهمة القيام بنشاطات طلابية داخل الجامعة ضمن تنظيم محظور بحسب تصنيفاته، وذلك في إشارة إلى القطب الديمقراطي.