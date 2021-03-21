القبض على مشتبه بالشروع في القتل ببيت لحم منذ 7 سنوات

وطن: قبضت الشرطة اليوم وبإسناد من قوات الأمن الوطني على شخصٍ مطلوبٍ للعدالة منذ 7 سنوات على عدة قضايا وصادر بحقه 7 مذكرات قضائية في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن مركز شرطة العبيدية في شرطة المحافظة وبإسناد من قوات الأمن الوطني تمكنوا اليوم من القبض على شخصِ من سكان محافظة الخليل.

وأوضحت أن المطلوب فار من وجه العدالة منذ 7 سنوات ومطلوب على عدد من القضايا منها الشروع بالقتل وإطلاق النار في أماكن عامة ومقاومة رجال الأمن والتهديد بالقتل.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.