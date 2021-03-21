هيئة الانتخابات الأردنية تعلن إرسالها وفدا لفلسطين يمثل الأردن خلال الانتخابات الفلسطينية

وطن: استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد الهيئة المستقلة للانتخابات في المملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة خالد الكلالدة، وبحضور رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.

وأطلع الضيف الأردني، الرئيس على التعاون الوثيق والمستمر بين الهيئتين الأردنية والفلسطينية في مجال الانتخابات، مشيرا إلى أن زيارة الوفد الأردني تهدف إلى الاطلاع على تجربة الانتخابات الفلسطينية في ظل جائحة كورونا.

وأكد الكلالدة أن الهيئة المستقلة للانتخابات ستقوم بإرسال وفد يمثل الأردن خلال الانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها في شهر أيار المقبل.

بدوره، ثمن الرئيس، التعاون الفلسطيني- الأردني في المجالات كافة، بخاصة التعاون بين الهيئتين في مجال الانتخابات.

وأكد تقديره الكبير لوقوف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.